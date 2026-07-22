Venäjän talous pysyy vakaana polttoainemarkkinoiden vaikeuksista huolimatta, presidentti Vladimir Putin väitti keskiviikkona.
Venäjän presidentti Vladimir Putin puhui Kremlissä pidetyssä kokouksessa, johon osallistui johtavia virkamiehiä, mukaan lukien Venäjän keskuspankin johtaja Elvira Nabiullina sekä varapääministeri Aleksandr Novak, joka vastaa Venäjän öljy- ja kaasusektorista.
Putinin mukaan maan polttoaineongelmat ovat väliaikaisia eikä maalla ole myöskään ongelmia talouden kanssa.
Ukrainalainen poliitikko ja sisäministeriön entinen virkamies Anton Gerashchenko julkaisi puheen X:ssa.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Ukrainan drooni-iskut venäläisiin jalostamoihin viime kuukausina ovat häirinneet polttoainetoimituksia, mutta markkinat ovat viime viikkoina osittain vakautuneet, videolla kerrotaan.
– Venäjän talouden, keskeisten toimialojen tila on vakaa, huolimatta ulkopuolisista yrityksistä horjuttaa tilannetta energiapalvelusektorilla ja muilla aloilla.
– Haluan korostaa tätä vielä kerran. Polttoainemarkkinoille aiheutetut vaikeudet ovat kiistatta väliaikaisia eivätkä ne vaikuta yleiseen talousdynamiikkaan, Putin vakuuttaa videolla.
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