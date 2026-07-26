Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 19. kausi pyörähtää käyntiin suurella paljastuksella.
Tulevalla Tanssii Tähtien Kanssa -kaudella tanssiparketilla nähdään uudistus, kun Ernest Lawson saa vierelleen uuden juontajaparin.
19. tuotantokausi starttaa esittelyjaksolla 30. elokuuta, jossa paljastuu, kuka tunnettu henkilö on kyseessä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Arvuuttelu tulevasta juontajasta käy jo kuumana sosiaalisessa mediassa.
Jaksossa syvennytään myös uusien tähtioppilaiden mietteisiin tulevasta kaudesta sekä nähdään, kuinka tähtiesiintyjät valmistautuvat ohjelman alkamiseen.
Tuttu tuomarikolmikko jatkaa tulevalla kaudella.Katja Tamminen
Parketin laidalla nähdään tuttu tuomaristo: Jukka Haapalainen, Helena Ahti-Hallberg ja , jotka arvioivat esityksiä tarkalla silmällä.