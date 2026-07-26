Presidenttien keskustelu käytiin samaan aikaan, kun Venäjän ja Ukrainan toisiaan vastaan tekemät iskut jatkuvat.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ovat keskustelleet puhelimitse sotatilanteesta ja tulevista diplomaattisista toimista.

Stubbin mukaan keskustelussa käytiin läpi sodan tämänhetkistä tilannetta ja tulevaa tietä eteenpäin.

– Ukrainan asema on vahvempi kuin koskaan sodan alun jälkeen. Jatkuva tuki kumppaneilta on ratkaisevaa tämän myönteisen kehityksen ylläpitämiseksi.

– Ukraina on valmis rauhaan, Stubb kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

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Myös Zelenskyi kertoo keskustelusta X:ssä ja kiittää Stubbia jatkuvasta yhteistyöstä ja tuesta.

– On aina hyvä käydä asioita läpi kanssasi. Tärkeää diplomaattiviikkoa edeltävänä aikana keskustelimme siitä, mitä voitaisiin tehdä ja miten se saataisiin toteutumaan kansamme parhaaksi, Zelenskyi kirjoittaa niin ikään X:ssä.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen täältä

Presidentit eivät avanneet tarkemmin, mihin tulevan viikon diplomaattisiin toimiin keskustelussa viitattiin.

Iskut jatkuvat

Puhelinkeskustelu käytiin tilanteessa, jossa taistelut ovat jatkuneet kiivaina.