Ilkka Herola on sijoittunut kuudenneksi yhdistetyn maailmancupin miesten takaa-ajokilpailussa Itävallassa.

Herola pääsi Seefeldin normaalimäen kisan jälkeen 12,5 kilometrin hiihtoon neljänneltä sijalta. Hän kamppaili kärkikolmikon kyydissä noin kahdeksaan kilometriin saakka, kunnes joutui taipumaan.



Kilpailun voitti Norjan Jens Lurås Oftebro, joka kiri ohi mäen voittaneen Itävallan Stefan Retteneggerin. Herola hävisi voittaja Oftebrolle vajaat 50 sekuntia.



Eero Hirvonen oli 16:s. Kisa oli miesten maailmancupissa viimeinen ennen Milano-Cortinan olympiakisoja.