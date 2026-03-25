Kaksi somejättiä joutuu maksamaan miljoonakorvaukset riippuvuutta käsittelevän oikeudenkäynnin päätteeksi. Alun perin myös Snapchat ja Tiktok olivat syytettyinä.

Yhdysvalloissa kalifornialainen tuomioistuin on määrännyt sosiaalisen median yhtiöt Metan ja Youtuben miljoonakorvauksiin jutussa, jossa niiden syytettiin aiheuttaneen vahinkoa riippuvuutta aiheuttavilla alustoillaan.

Yhtiöt joutuvat maksamaan yhteensä kolme miljoonaa dollaria korvauksia nuorelle naiselle, joka oikeuden mukaan jäi sovelluksiin vakavasti koukkuun. Riippuvuuden seurauksena nainen eristäytyi ja kärsi mielenterveysongelmista.

Nainen kertoi tulleensa riippuvaiseksi Youtubesta jo kuusivuotiaana ja Instagramista yhdeksänvuotiaana, kertoo yhdysvaltalaismedia ABC. Meta omistaa Instagramin ja Google Youtuben.

Valamiehistö katsoi, että Meta ja Youtube ovat laiminlyöneet alustojensa suunnittelun ja niiden huolimattomuus oli merkittävä tekijä naiselle aiheutuneessa vahingossa.

Lisäksi yhtiöiden katsottiin toimineen petollisesti.

Meta ja Youtube kiistivät syytökset. Niiden mukaan naisen ongelmien taustalla olivat muut tekijät kuin sosiaalisen median runsas käyttö.

Alun perin myös Snapchat ja Tiktok olivat syytettyinä, mutta niiden kerrotaan sopineen asian naisen kanssa ennen oikeudenkäynnin alkamista aiemmin tänä vuonna.

Sopimusten ehdot eivät ole julkisia.

Mahdollinen ennakkotapaus

Oikeudenkäynti voi toimia merkittävän ennakkopäätöksenä, ja sillä voi olla laajoja seurauksia koko sosiaalisen median alalle.