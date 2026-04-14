Sosiaalisessa mediassa vastaasi tulee video, jossa MTV Uutisista tuttu toimittaja suosittelee uutta laihdutuslääkettä. Videon henkilö näyttää aidolta, ääni kuulostaa oikealta, tausta on uutismaisen uskottava. Mutta kaikki on täyttä valhetta, muistuttaa MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen.

Tämä on aito esimerkki muutaman viikon takaa, kun uutisten ulkomaantoimituksen päällikön Mirja Kivimäen kasvoja ja ääntä käytettiin hyväksi tekoälyn avulla tehdyssä lääkehuijauksessa. Valevideon eli niin sanotun deep faken ainoa tarkoitus oli saada viattomat ihmiset ensin luottamaan ja sen jälkeen menettämään rahaa.

Ja kyse ei todellakaan ole yksittäistapauksesta. Tätä on arki sosiaalisessa mediassa.

Yhteistä näissä erilaisissa huijaustapauksissa on se, että rikolliset käyttävät hyväkseen tunnettuja ja luotettavia kasvoja, kuten esimerkiksi MTV:n ja Ylen uutisankkureita, tunnettuja toimittajia ja asiantuntijoita. Huijauksia tehtailevat tietävät, että luottamus toimii syöttinä paremmin kuin mikään muu. Samalla huijaukset muuttuvat entistä taitavammiksi, uskottavammiksi ja vaikeammin tunnistettaviksi.

Huijatuiksi joutuneille seuraukset voivat pahimmillaan olla vakavia: taloudellisia menetyksiä, häpeää ja henkistä kuormaa. Lisäksi murennetaan sitä luottamusta, jota kotimaiset uutismediat ja journalistit ovat rakentaneet vuosikymmenten ajan.

Ja samaan aikaan globaalit somealustat pyörittävät bisnestään.

Esimerkiksi Facebookin ja Instagramin omistava Meta sallii huijausmainosten ja valheellisten sisältöjen leviämisen alustoillaan ja tienaa niillä vuosittain valtavia summia. Kyse ei enää ole yksittäisistä huijauksista, vaan rakenteellisesta ongelmasta. Alustat eivät voi enää väistää vastuutaan vetoamalla teknisiin vaikeuksiin tai mittakaavaan.

Tämä yllä kuvattu on syy, miksi MTV ja Yle ovat nyt päättäneet reagoida somehuijauksiin yhdessä.

Käynnistämme yhteisen tietoiskukampanjan, jossa tutut uutiskasvomme muistuttavat suomalaisia somehuijausten vaaroista ja siitä, miten huijauksia voi tunnistaa. Samalla vetoamme suoraan somealustoihin: huijausmainokset ja sisällöt on kitkettävä pois.