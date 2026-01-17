Hiski Haukkala myönsi Yleisradiossa, että Oliver Stubbin valinnasta nousseesta kohusta on opittava.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala sanoo Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että Oliver Stubbin valinnasta korkeakouluharjoittelijaksi noussut kohu on ollut sekä instituutille että hänelle itselleen kova koulu.
Haukkala lupasi Ykkösaamussa, että eduskunnan oikeusasiamiehen antamista moitteista saadut kotiläksyt tullaan kaikilta osin tekemään. Seuraava harjoittelijahaku on parempi, läpinäkyvämpi ja tasavertaisempi, Haukkala vakuutti.