UPIn johtaja myöntää virheet: Hakijat olisivat ansainneet parempaa Hiski Haukkala vakuuttaa Ulkopoliittisen instituutin korjaavan puutteet korkeakouluharjoittelijoiden valintaprosessissa. Julkaistu 18.12.2025 13:08 Piia Turunen piia.turunen@mtv.fi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala myöntää oikeusasiamiehen osoittamat virheet korkeakouluhakijoiden valintaprosessissa. Eduskunnan oikeusasiamies havaitsi selvityksessään useita virheitä tai puutteita UPIn toiminnassa koskien Oliver Stubbin rekrytointiprosessia. UPIn johtaja Hiski Haukkala myöntää virheet. – Otamme eduskunnan oikeusasiamiehen huomautukset ja moitteet nöyrästi ja vakavasti ja pahoittelemme tässä prosessissa tehtyjä virheitä, Haukkala sanoo MTV Uutisille. Lue lisää: UPIlle vakava huomautus – Oliver Stubbia kohdeltiin eri tavalla kuin muita hakijoita Haukkala selittää UPIn toimineen "vakiintuneen korkeakouluharjoittelijoiden rekrytointiprosessin" mukaisesti.





– Se ei nyt näiden huomioiden valossa täytä kaikkia edellytyksiä, mutta se on ollut perinteinen toimintatapa. Nyt me kehitämme ja muutamme näitä toimintatapoja ja huolehdimme, että ne ovat asianmukaiset.

– Samalla on syytä todeta, että oikeusasiamiehen mukaan korkeakouluharjoittelijan valinnassa ei ylitetty harkintavaltaa, Haukkala huomauttaa.

Suurta kritiikkiä tapauksessa on herättänyt erityisesti harjoittelutuen rooli päätöksenteossa.

– Myönnämme, että yhteydenpidossa hakijoiden suhteen on tapahtunut virheitä. Oliver Stubbilla kuitenkin oli vaadittu harjoittelutuki, eli siinä keskeisessä kriteerissä ei hänen kohdallaan joustettu, Haukkala sanoo.

Stubbin stipendi oli tavallista suomalaista harjoittelutukea pienempi.

Haukkala: Hakijat olisivat ansainneet parempaa

Oikeusasiamiehen mukaan asian jälkiselvittelyssä oli avoimuuden puutetta viestinnässä. UPI ei esimerkiksi toimittanut oikeusasiamiehelle alun perin kaikkia asiaan kuuluvia sähköposteja.

– Tässä ikävä kyllä näkyy organisaatiomme kokemattomuus ja osaamattomuus tämän kaltaisten asioiden hoitamisessa sekä myös kroonisesti ylikuormittuneen pienen organisaation tilanne, Haukkala sanoo.

– Tulkitsimme alkuperäisiä tietopyyntöjä ja niihin liittyneitä materiaalipyyntöjä liian ahtaasti ja jouduimme sitten toimittamaan uutta materiaalia pyyntöjen jälkeen, Haukkala jatkaa.

Haukkala vakuuttaa, että UPI on joka tapauksessa pyrkinyt aktiivisesti myötävaikuttamaan selvityksen valmistumiseen.

Moni teille samaan aikaan harjoitteluun hakenut ja valitsematta jäänyt on ehkä myöhemmin kokenut epäreiluutta valintaprosessista lukiessaan. Mitä haluaisitte sanoa heille?

– Kaikki hakijat olisivat ansainneet paremman valintaprosessin. Jatkossa huolehdimme, että näin tulee olemaan ja että yhteydenpito hakijoiden kanssa on kaikin puolin tasapuolista ja samanlaista, Haukkala sanoo.

Haukkala toteaa, että on muiden arvioitavissa, jääkö tapauksesta tahra Ulkopoliittiseen instituuttiin.

– Oma vilpitön toiveeni ja pyrkimykseni tietysti on, että näin ei tulisi käymään, vaan että prosessi osoittaisi valmiutemme käydä asioita läpi avoimesti ja rehellisesti ja ottaa kritiikki vastaan, Haukkala sanoo.

Piia Turunen MTV Uutiset