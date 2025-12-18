Oliver Stubb sai Ulkopoliittiselta instituutilta toisenlaista kohtelua ja jopa sävyltään toisenlaisia sähköposteja kuin muut hakijat. MTV:n tietojen mukaan oikeusasiamies on asiassa kriittinen.

Eduskunnan oikeusasiamies aikoo huomauttaa Ulkopoliittista instituuttia (UPI) osin jopa lainvastaisista menettelyistä.

MTV Uutisten tietojen mukaan oikeusasiamies on havainnut useita virheitä tai puutteita UPIn toiminnassa.

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin poika Oliver Stubbille muun muassa viestittiin eri lailla kuin muille hakijoille, kun hän haki korkeakouluharjoitteluun instituuttiin viime keväänä.

UPIn henkilöstövastaava sanoi Oliver Stubbille, että paikkaa kannattaa hakea, vaikka Stubbilla ei ollut harjoittelutukea.

Tätä ennen ja tämän jälkeen muille hakijoille kuitenkin väitettiin, ettei paikkaa voi saada, jos hakemuksessa ei ole mainintaa tuesta.

Stubb sai lopulta paikan, vaikkei hänellä ollut harjoittelutukea.

UPIn johtaja Hiski Haukkala ei halunnut kommentoida asiaa tuoreeltaan MTV Uutisille. Haukkalan mukaan UPI kokoustaa asian tiimoilta tänään.

– Suhtaudumme vakavasti eduskunnan oikeusasiamiehen esittämiin moitteisiin ja pahoittelemme tekemiämme virheitä. Tulemme käymään esiin nostetut huomiot ja moitteet tarkasti läpi ja teemme kaikki tarvittavat muutokset toimintaamme, UPIn torstaiaamuna lähettämässä tiedotteessa todetaan.

Kipakkaa viestiä tai silmäniskuhymiö

MTV Uutisten tietojen mukaan oikeusasiamies kiinnittää huomiota myös sävyeroihin siinä, miten hakijoille on viestitty.

Muille hakijoille on ilmaistu kipakastikin esimerkiksi se, että tehtävä vaatii osaamista.

Oliver Stubbin kanssa viestitellessään UPIn päällikkö käytti hyvin tuttavallista sävyä ja esimerkiksi silmänisku-hymiötä, kertoi Iltalehti jo aiemmin.

Stubbilta on myös erikseen kysytty, millä kielellä hän haluaa haastattelun pidettävän. Muille hakijoille ei ole tarjottu mahdollisuutta valita haastattelun kieltä.

Oikeusasiamiehen mukaan hakijoille viestintä ei ole ollut tasapuolista ja hallintolain hyvän hallinnon oikeusperiaatteiden mukaista.

Parhaaseen hakijaan ei kantaa

Oikeusasiamies ei ole ottamassa mitään kantaa siihen, oliko Stubb lopulta sopivin hakija tehtävään.

UPI ei siis saa läksytystä siitä, että Stubbin valinta olisi ollut itsessään väärä tai laiton päätös.

UPIn avoimuuden puute asian selvittämisessä saa kuitenkin merkittävää kritiikkiä.

Selvitystyön aikana kävi ilmi, ettei oikeusasiamiehelle esimerkiksi toimitettu kaikkia asiaankuuluvia sähköposteja. Myös tämän suhteen UPIlta vaaditaan parannusta toimintaan.

Lisäksi Aina Advisors Oy:ltä kesällä tehty yli 10 000 euron kriisiviestintähankinta ei oikeusasiamiehen mukaan ollut välttämättä niin kiireellinen, etteikö sitä olisi pitänyt kilpailuttaa. UPIssa oli tajuttu jo kevään aikana, että tapaukseen voi kohdistua mediahuomiota.

Oikeusasiamies on Suomessa oikeuskanslerin ohella ylin laillisuusvalvoja, jonka kuuluu valvoa, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia tehtävissään.

UPI on eduskunnan yhteydessä toimiva riippumaton tutkimuslaitos, jonka toimintakulut olivat vuonna 2023 yhteensä 6,4 miljoonaa euroa.