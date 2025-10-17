Ulkopoliittinen instituutti (Upi) sensuroi oikeusasiamiehelle lähettämiään asiakirjoja, jotka liittyivät presidentti Alexander Stubbin pojan harjoitteluun. Asiasta kertoo Svenska Yle.
Svenska Ylen mukaan osa lähetettyjen materiaalien sisällöstä oli mustattu.
Lisäksi selvityksestä puuttui liitteitä, joita oikeusasiamies oli vaatinut.
Oikeusasiamies vaatii Upia luovuttamaan kaikki sen pyytämät materiaalit ennen kuin se voi jatkaa tapauksen selvitystä.
Presidentti Stubbin pojan Oliver Stubbin valinta Upin korkeakouluharjoittelijaksi opinnoissaan pidemmälle ehtineiden hakijoiden ohi herätti paljon julkista huomiota kesällä.
Upi: Asiakirjoja sensuroitiin tietosuojasyistä
Ulkopoliittinen instituutti myöntää lähettäneensä oikeusasiamiehelle puutteellisia asiakirjoja Stubbin pojan tapaukseen liittyen. Asiasta kertoo STT:lle Upin viestintäpäällikkö Marleena Kolehmainen.
Kolehmaisen mukaan Upin tulkinta oli, että oikeusasiamiehelle ei voisi lähettää tietosuojasyistä henkilötietoja sisältävää materiaalia. Tämän vuoksi asiakirjoista mustattiin henkilötietoja, eikä kaikkia vaadittuja liitteitä lähetetty.
Kolehmainen kertoo, että Upi on saanut oikeusasiamieheltä asiaan liittyen täydennyspyynnön ja tulee toimittamaan kaikki pyydetyt asiakirjat oikeusasiamiehelle.
Juttua päivitetty kello 17.07 Upin kommenteilla