Helsingin IFK kohtaa ensi viikolla poikkeuksellisen aikataulukiemuran, kun se pelaa ensin perjantai-iltana myöhäisottelussa Raumalla. Heti seuraavana päivänä joukkue isännöi aikaistetussa kamppailussa Tapparaa. MTV Urheilu selvitti rajun tuplapeliaikataulun taustat.

Jääkiekon SM-liigan ottelukuormat puhuttavat tasaisin väliajoin. Etenkin viikonlopuille painottuvat back-to-back-ottelut herättävät kiekkokeskustelussa mielipiteitä ja huolta pelaajien kuormituksesta.

Liigan otteluohjelmasta paljastuu yksi äärimmäinen esimerkki. HIFK:n ja Lukon perjantaina 30. tammikuuta miteltävä ottelu on tv-peli, joten sen alkuperäistä alkamisaikaa on myöhäistetty oikeuksienhaltijan MTV:n toiveesta tunnilla. Joukkueet hyppäävät askiin Raumalla klo 19.30.

Kyseinen ottelu päättyy noin iltakymmenen aikaan. Tässä vaiheessa HIFK:n seuraavaan otteluun on enää 17 tuntia. Joukkue on kuitenkin vielä kolmen tunnin ajomatkan päässä kotoa.

HIFK:n joukkueenjohtaja Jan Lundell kertoo MTV Urheilulle, että seura pakkaa kamansa ja matkaa vielä yötä vasten takaisin Helsinkiin. Bussin voidaan uumoilla olevan Helsingin jäähallin pihassa ehkä noin aamukahdelta.

– Me käymme nämä erilaiset viikonloput läpi valmennuksen ja pelaajien kanssa. Meillä on ollut hyviä kokemuksia siitä, että tullaan pelin jälkeen takaisin. Jokainen pääsee kotiin nukkumaan ja saa kerätä energiaa.

– Tiedostamme, että saavumme todella myöhään, mietimme myös sitä, olisiko parempi jäädä matkalle yöksi, mutta aiemmat kokemukset ovat olleet sellaisia, että iltamatkustaminen on toiminut hyvin.

Nordiksella seuraavana päivänä eli lauantaina 31. tammikuuta nähtävä HIFK–Tappara alkaa puolestaan jo iltapäivällä kolmelta. Toive aikaistetusta alkamisajasta on HIFK:n oma.

Seuralla on jo useamman vuoden ajan ollut kevätkaudella niin sanottu Tappara-perhepeli, joka kerää hallin piukkaan. Aiempina vuosina tamperelaisseuran fanit ovat lähteneet illalla risteilemään Helsingistä, mutta nyt tapahtumasta on luovuttu. HIFK päätti kuitenkin jatkaa perinnettä perheystävällisestä alkamisajasta johtuen.

– Haasteitahan se luo, että meillä on vielä päälle se 19.30-peli perjantaina. Ohjelma on mitä on, sen mukaan mennään. Kun aika pelien välillä on noin lyhyt, täytyy energiavarastot saada nopeasti täyteen, Lundell jatkaa.

– Totta kai siinä on joitain erikoisjärjestelyjä. Fysiopuoli hoitaa nesteytyksiä, ja ravintoa on saatavilla halliruoan jälkeen myös bussissa ja seuraavana aamuna kotihallilla, että saadaan varastot täyteen.

Kun HIFK tahkoo ensi viikon perjantaina Raumalla, on Tapparalla kotiottelu (18.30). Tamperelaisseuralle jää alkamisajasta ja etäisyydestä johtuen pari tuntia HIFK:ta enemmän käytettäväkseen.

SM-liigan urheilujohtaja Jussi Markkanen vahvisti MTV Urheilulle, että HIFK:n kyseisen Tappara-ottelun aikaistamistoive on tullut seuroilta, jotka ovat ratkaisun myös hyväksyneet.

Kivi huolissaan loukkaantumisista

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi on huolissaan HIFK-joukkueen poikkeuksellisen lyhyestä palautumisajasta. Armotta tikittävä kello on omiaan aiheuttamaan päänvaivaa niin terveys- kuin urheiluasioissakin.

– Totta kai se loukkaantumisen riski nousee, kun samalla urheilullinen taso laskee. Se nyt on ihan selvä.

– Kroppa voi olla vielä jälkihöyryissä. Käynnistyminen voi olla helppoa, mutta toinen ja kolmas erä ovat sitten jo selviytymistä, Kivi linjaa.

Tavallisempi tilanne on se, että perjantain tv-pelissä otteleva joukkue pelaa lauantaina viideltä. Esimerkiksi tässä tapauksessa Lukko on HPK:n vieraana 31. tammikuuta klo 17. Tässä tilanteessa edellisillan ottelu on päättynyt 19 tuntia aikaisemmin. Kivi pitää myös tätä vakiintuneempaa otteluväliä turhan lyhyenä.

Olli Jokisen luotsaama HIFK on tällä hetkellä SM-liigan sarjataulukossa sijalla 11. Rikard Grönborgin Tappara painelee sarjan kärjessä.