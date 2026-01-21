Toissa viikon perjantaina tällin päähänsä saanut HIFK:n ykkösmaalivahti Hugo Alnefelt palaa tositoimiin tänään.
Hugo Alnefelt sai pahan tällin päähänsä perjantaina 9. tammikuuta pelatussa ottelussa Ilvestä vastaan. Sairaalaan kiidätetty ruotsalaisvahti kotiutettiin pikaisesti, mutta SM-liigan otteluista hän on ollut sivussa tähän päivään asti.
Keskiviikkoillan otteluun vaasalaista Sportia vastaan Alnefelt on merkitty HIFK:n kokoonpanoon aloittavaksi maalivahdiksi. Uutinen on erinomainen ailahtelevasti pelanneelle IFK-ryhmälle.
HIFK on SM-liigan sarjataulukossa sijalla 11. Viime aikoina pelaajiaan ahkerasti muualle kaupitellut Sport on puolestaan tukevasti sarjan jumbona.
HIFK:n ja Sportin välisen taiston lisäksi keskiviikkona toisensa kohtaavat Kiekko-Espoo ja HPK Espoossa sekä SaiPa ja JYP Lappeenrannassa.
Kiekko-Espoon kokoonpanossa ensimmäistä kertaa viilettää tuore hankinta, konkarihyökkääjä Leo Komarov.