Jääkiekon SM-liigan HIFK sai mieluisia uutisia, kun kaksi pitkäaikaispotilasta Jori Lehterä ja Petteri Lindbohm palaavat joukkueen kokoonpanoon.
Ykkössentterin paikalla lauantain JYP-ottelussa oleva Lehterä pelasi edellisen ottelunsa 3.10. Myös silloin oli vastassa JYP. Lehterä on pelannut tällä kaudella yhdeksän ottelua tehopistein 0+4=4.
Puolustaja Lindbohm oli puolestaan pidempään sivussa. Hän ehti pelata syyskuussa kaksi runkosarjaottelua ennen loukkaantumistaan. Noissa otteluissa tuli yksi maali.
Lauantaina pelataan seitsemän ottelun kierros. Kamppailuita voit seurata MTV Katsomosta.