Helsingin IFK:n kokoonpanoon palaa illan SM-liigakierroksella kaksi pitkään sivussa ollutta pelaajaa. Joukkue kohtaa vieraskaukalossa Jukurit.
IFK:n ykkösketjusta Jori Lehterän ja Iiro Pakarisen rinnalta löytyy Sebastian Repo, joka on nähty tositoimissa vain neljässä ottelussa tällä kaudella. Edellisen kerran Repo oli IFK:n kokoonpanossa 27. syyskuuta.
29-vuotiaan laitahyökkääjän viime kausi Lukossa päättyi loukkaantumiseen 8. maaliskuuta.
Repo kuntoutti itseään siitä lähtien, mutta toipuminen ei edennyt toivotulla tavalla, ja lopulta IFK tiedotti lokakuussa hänen käyneen operaatiossa, josta toipumisen arvioitiin kestävän helmikuuhun saakka.
IFK:n nelosketjusta Otto Sompin rinnalta taas löytyy eilen Ässistä hankittu Lassi Vanhatalo ja Panu Mieho, joka hänkin on ollut sivussa syyskuusta lähtien. Mieholla on tältä kaudelta tilillään vain kaksi pelattua ottelua.