Sussexin herttuatar Meghanin ja sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) yhteiskuva on noussut otsikoihin brittitabloidissa.
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) julkaisi maanantaina viestipalvelu X:ssä yhteiskuvan yllättävässä seurassa.
Kuvassa ministerin rinnalla hymyilee Sussexin herttuatar Meghan.
– Illallinen Meghanin kanssa, Rydman kirjoittaa X:ssä.
Rydman ja Meghan tapasivat Maailman terveysjärjestön (WHO) isännöimällä illallisella Sveitsin Genevessä. Rydman on jakanut saman otoksen myös Instagram-tilillään.
Brittitabloidi nosti otsikoihin
Kuvan julkaisu on noussut otsikoihin brittilehti Daily Mailissa.
Lehden mukaan sosiaalisen median käyttäjät paljastivat Rydmanin kiistanalaisen menneisyyden. Rydmanin on väitetty syyllistyneen häiritsevään ja rasistiseen käytökseen.
Lehti kertoo Meghanin ottaneen etäisyyttä Rydmaniin. Meghanin tiedottaja kertoo Daily Mailille, että herttuattaren on mahdoton arvioida kaikkia, jotka häneltä pyytävät yhteiskuvaa.