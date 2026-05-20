Wille Rydmanin ja herttuatar Meghanin kuvasta kohu Britanniassa – näin ministeri kommentoi kohua

Sussexin herttuatar Meghanin ja sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) yhteiskuva on noussut otsikoihin brittitabloidissa.

– Selvyyden vuoksi, herttuatar ei tunne herra Rydmania, hän ei tiennyt hänen osallistuvan tilaisuuteen eikä hän ollut perehtynyt häneen liittyviin huolestuttaviin väitteisiin, tiedottaja kommentoi Daily Mailille.