Tähtipuolustaja Cale Makar puuttui edelleen Colorado Avalanchen harjoitusryhmästä päivää ennen NHL:n konferenssifinaalien alkua.

Kyseessä olivat jo kolmannet peräkkäiset harjoitukset, joista Makar oli sivussa. Kanadalaispakkia ei ole nähty jäällä edellisen pudotuspelikierroksen jälkeen.

Avalanchen päävalmentaja Jared Bednar ei lähtenyt avaamaan, onko Makarin jääminen sivuun keskiviikon avausottelusta Vegas Golden Knightsia vastaan todellinen huolenaihe.

– Ei. Ei vielä, Bednar kommentoi lyhyesti.

Makar on pelannut tähän asti kaikki Coloradon yhdeksän pudotuspeliottelua tehden Los Angeles Kingsiä ja Minnesota Wildia vastaan tehot 4+1.

– Jos hän ei voi pelata, niin sitten se on, mitä on, Avalanche-puolustaja Josh Manson sanoi.

– Hän on valtava palanen. Ei tuollaista kaveria korvata. Meidän muiden täytyy astua esiin ja täyttää rooli, ja pitää vain tehdä, minkä pystyy. Olemme tehneet saman aiemmin muiden kohdalla.

Colorado on samaan aikaan saamassa takaisin puolustaja Sam Malinskin ja hyökkääjä Artturi Lehkosen. Kumpikin oli sivussa kahdesta viimeisestä kohtaamisesta Minnesotan kanssa, mutta osallistuivat nyt harjoituksiin.