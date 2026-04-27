Strippari Will Parfitt veti Veronica Verholle ronskin tanssin Magic Men -show'ssa Turussa.

Magic Men Australia -miestanssiryhmä villitsi viime viikolla Suomessa. Eroottisista keikoistaan tunnettu kokoonpano esiintyi Seinäjoella, Helsingissä, Turussa ja Lahdessa.

Tanssiryhmän lauantaisella Turun-keikalla lavalla nähtiin yllättävä vieras: juontaja Veronica Verho. Yleisön joukosta lavalle valikoitu Verho pääsi osaksi Magic Men Australia -ryhmän keulahahmona tunnetun stripparin Will Parfittin eroottista show'ta.

Verho jakoi Instagram-tililleen videon, jossa näkyy, kun hän antautuu Parfittin kiihkeälle tanssille. Parfitt muun muassa nostaa Verhon syliinsä sekä kietoo päältään repimänsä paidan tämän kaulan ympärille samalla, kun Verho makaa maassa vatsallaan.

– Käytiin nauttimassa tyttöjen kanssa kulttuurista, Verho kirjoittaa videolla.

Video on kerännyt runsaasti häkeltyneitä ja innostuneita kommentteja.

– Näytät niin onnelliselta hahahah, en kestä, vaikuttaja Sita Salminen kommentoi.

– Siis herra mun vereni! toimittaja Ina Mikkola hämmästelee.

– Huh, juontaja Tuija Pehkonen huokaa.

– Kippis kulttuurille! vaikuttaja Tapio Viinikangas heittää.

Myös Parfitt jakoi Instagram-tililleen videon Verholle vetämästään esityksestä. Videolla Parfittin pää on Verhon jalkojen välissä.

– Tätä suomalaiset naiset tarvitsivat, Parfitt kirjoittaa videon yhteydessä.

Verhon lisäksi myös radiojuontaja Riikka Uusitalo sai viime viikolla nauttia Parfittin eroottisesta esityksestä, kun mies yllätti hänet kesken suoran radiolähetyksen.

Uusitalo ja hänen juontoparinsa Alexander Eklund luotsasivat tavalliseen tapaansa radio NRJ:n iltapäivälähetystä, kun Suomi-paitaan sonnustautunut Parfitt pamahti yllättäen studioon kesken juontajien jutustelun ja alkoi tanssia Uusitalolle.

– Itken onnesta, Uusitalon voi kuulla sanovan tilanteesta kuvatulla videolla.