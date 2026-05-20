Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes tiedottaa tuotteen takaisinvedosta.
Tukes varoittaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla AC/CD Adapter (SZ-1203) -virtalähteen turvallisuuspuutteesta.
Tuotteen muuntajan ensiö- ja toisiokäämien välinen eristys ei täytä vahvistetulle eristykselle standardissa asetettuja vaatimuksia.
– Läpilyönti myös jännitekokeessa, Tukes kirjoittaa.
Tuote ei Tukesin mukaan täytä sähköturvallisuuslain (1135/2016) eikä tuotetta koskevan eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 60335 vaatimuksia. Siinä piileekin sähköiskun riski.
Tukes neuvoo poistamaan tuotteen käytöstä välittömästi. Microdata Finland Oy pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteen.
