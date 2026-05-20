Verotuksen tulkinnanvaraisuus ja ankarat sanktiot ajavat yrittäjiä varovaisuuteen, arvioi Elinkeinoelämän valtuuskunta.
Elinkeinoelämän valtuuskunnan analyysin mukaan verotuksen automatisoimisen myötä vastuu verolainsäädännön tulkinnasta on jäänyt veronmaksajalle, mikä lisää riskiä verosanktioihin ja pitkiin riitoihin. Virhe verojen ilmoittamisessa voi myös johtaa jopa verorikossyytteeseen, vaikka laiminlyönti olisi tahaton.
Tilanne vaivaa etenkin yrittäjiä, jotka Evan mukaan päätyvät tilanteisiin, joissa on epäselvää, mitä oma tai yrityksen verotus tulisi hoitaa, kommentoi MTV Uutisille johtava veroasiantuntija Emmi‑Liina Kujanpää.
– Tulkinnanvaraisten asioidsen selvittäminen tulee kalliiksi, koska yrittäjä velvoitetaan maksamaan myös Verohallinnon kustannukset asioiden selvittämisestä.
Kujanpään mukaan on kohtuutonta, että ennakkoratkaisujen kustannukset jäävät kokonaan yritykselle ja yrittäjälle, kun ottaa huomioon, että ennakkoratkaisun saaminenkin kestää kauan. Sen aikana yritys ei pääse Kujanpään mukaan toteuttamaan investointeja eikä omistajanvaihdoksia, mikä hidastaa yritysten kasvua.
Yrittäjä ei voi myöskään jättää tulkinnanvaraisia veroasioita selvittämättä, vaikka siitä koituisikin hänelle kuluja.
– Jos yrittäjä tekee veroilmoituksella tulkintavirheen, niin hänelle määrätään automaattisesti verorangaistus tai sitten tällaisesta veroilmoituksen virheestä pahimmillaan aiheutuu veropetossyyte, Kujanpää muistuttaa.
Tulkinnanvaraisia asioita pystyi aiemmin selvittämään Verohallinnolta veroilmoituksen teon yhteydessä, mutta ilmoituksen automatisoituminen on poistanut tämän mahdollisuuden.
EVA esittääkin, että Verohallinto selvittäisi jatkossa epäselviä verotulkintoja ilman, että yrittäjä joutuu hoitamaan "kohtuuttomat käsittelykustannukset" sekä ilman riskiä veropetossyytteestä. EVA:n analyysin mukaan veroriitakulut voivat nousta yrittäjälle jopa satoihin tuhansiin euroihin, vaikka verovelvollinen voittaisi asian hallintotuomioistuimessa.