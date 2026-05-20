Teemu Sunisen kausi jatkuu tulevana viikonloppuna, kun hän starttaa rallin EM-sarjan osakilpailuun Ruotsissa.

Suninen ajoi aiemmin toukokuussa voittoon Portugalin MM-rallin WRC2-luokan kilpailussa. Portugalissa hänellä oli kalustona Toyotan Rally2-auto, ja nuotteja hänelle luki Janni Hussi.

Ruotsin Värmlannissa ajettavassa Royal Rally of Scandinavia -kisassa asiat ovat toisin: Suninen ajaa vauhdikkaassa sorarallissa Skodan Rally2-kilpurilla, ja kartanlukijana toimii Antti Haapala.

Sunisella on sinänsä erikoinen tilanne, että hän kilpailee tänä vuonna kahden erin automerkin rallitykillä: Skodalla EM-sarjassa ja Toyotalla MM-sarjassa. Ensimmäisen kerran hän kilpaili Skodalla Espanjan EM-rallissa huhtikuussa ja ennen Ruotsin osakilpailua hän pääsee ajamaan vain lyhyen testin.

– Menemme testaamaan sellaisena päivänä, jolloin testitiellä on 25 autoa. Siellä on siis vähän ruuhkaa, Suninen naurahtaa MTV Urheilulle.

Vaikka menopeli alla vaihtuu, Suninen on saanut tehtyä hyvää tulosta. MM-sarjan WRC2-luokasta hänen saldonaan on voitto ja kakkostila. EM-sarjan avauskisassa hän oli neljäs.

Mutta tilanne on kaikkiaan haastava.

– Ei se helpoin ole. Kyllä siinä on opettelemista, ja ne ovat aivan erilaiset autot. Niissä on aivan eri filosofia, Suninen toteaa.

– Mutta minun täytyy sopeutua. Toivottavasti pystymme rakentamaan hyvän paketin ja ymmärrystä autoista. Siten voisin olla arvokas kuljettaja tulevaisuudessa, hän lisää.

Sunisen tavoitteena on antaa tällä kaudella kovat näytöt, jotta hänelle aukeaisi ensi vuodelle vakituinen ajopaikka rallin MM-sarjasta. Pääluokan säännöt muuttuvat ensi vuonna, joten paikkoja saattaa olla enemmän tarjolla sellaisille kuljettajille, jotka eivät maksa omasta ajamisestaan.