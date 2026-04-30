Nuoret poliitikot keskustelivat kohteliaasti suorassa lähetyksessä, toisin kuin Rydman ja Virta aiemmin tällä viikolla.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki ja Vasemmistonuorten puheenjohtaja Heta Uhtio olivat Asian ytimessä -ohjelmassa samalla linjalla siitä, että poliittisessa keskustelussa olisi hyvä hillitä tunteensa.

Tupamäki ja Uhtio ottivat kantaa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) ja vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poikkeuksellisen ärhäkkään keskusteluun Ylen A-Studiossa maanantaina.

Tupamäki sanoi pystyvänsä ymmärtämään tuohtumuksen, mutta ei hyväksy toisen läksyttämistä.

– Ehkä se toinen ei ihan pahaa pahuuttaan ole eri mieltä, eli ei tarvitse läksyttää. Toivoisin, että ihmiset eivät olisi hirveässä itsekehun ja hybriksen maailmassa, jossa ajattelevat voivansa huutaa toiselle, Tupamäki sanoi.

Heta Uhtio kertoi, ettei ole nähnyt keskustelua kokonaan, mutta näkemiensä klippien perusteella hänellä ei ole hyvää sanottavaa.

– Se ei ole hyvä tapa käydä keskustelua, Uhtio kommentoi.

Vastakkainasettelu ei innosta

Toimittaja Maija Lehmusvirta kysyi oikeistoa edustavalta Tupamäeltä ja vasemmistoa edustavalta Uhtiolta myös, mitä he ajattelevat toistensa maailmankuvista.

Uhtio näkee yhtäläisyyksiä.

– Meillä on isoja arvoeroja, mutta meillä on myös samaa empaattisuuta ja analyyttisyyttä, Uhtio sanoi.

Tupamäki komppasi.

– Turhaa lietsoa vastakkainasettelua, koska siinä ei voita oikein kukaan.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi Rydmanin ja Virran keskustelun jälkeen olevansa huolestunut poliitikkojen keskusteluilmapiirin jyrkkenemisestä.