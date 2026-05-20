Gogi Mavromichalis tähditti Salkkareita vuosina 2006–2008.

Salatut elämät -sarjassa nähdään yllättävä käänne, kun juontaja Gogi Mavromichalis palaa Romeon rooliin vuosikausien jälkeen.

Romeo esiintyi sarjassa vuodesta 2006 vuoteen 2008 saakka, jonka jälkeen hahmo lähti pakomatkalle ulkomaille, eikä häntä ole sen koommin Pihlajakadulla nähty. Nyt Romeo kuitenkin palaa Pihlajakadulle yhdessä tyttärensä Maijan kanssa. Maijan roolissa nähdään näyttelijä Linda Nurmi.

Mavromichalis ilahtui saatuaan kutsun palata sarjaan.

– Sanoin käsikirjoittajalle, että olen odottanut ja pelännyt tätä puhelua vuosia. Tiesin, että on mahdollista, että se tulee, enkä tiennyt, mitä siihen sanoisin. Mutta totta kai sanoin lopulta, että let's go, hän kertoo MTV Uutisille.

Mavromichalis iloitsee paluustaan Instagramissa, jonne hän on jakanut dramaattisen otoksen hänestä ja ruututyttärestään Nurmesta.

– 18 vuotta sitten Romeo ja Maija pakenivat Las Vegasiin. Nyt Maija on kasvanut aikuiseksi ja palaa Pihlajakadulle… ei kuitenkaan yksin. Suojeleva isä pitää tytärtään edelleen tarkasti silmällä, Mavromichalis kirjoittaa julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.