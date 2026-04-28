Oppositiopuolue vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran ja sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin eilinen väittely Ylen A-studiossa yltyi koville kierroksille.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmania (ps.) selittämään, miksi tämä syyttää Virtaa valehtelusta.

Rydman ja Virta ottivat kiivaasti yhteen Ylen A-studiossa sosiaali- ja terveysalan järjestöleikkauksista, joista hallitus päätti kehysriihessä. Rydman syytti ohjelmassa Virtaa valehtelusta.

– Sofia Virta valehtelee silmät päästään, koska hän ei ole tyhmä. Ja hän tietää aivan hyvin sen, että Suomi on täynnä järjestöjä, joilla ei ole mitään tekemistä ennaltaehkäisevän työn kanssa, Rydman sanoi eilen Ylellä.

Lue myös: Wille Rydman ja Sofia Virta lähes toistensa kurkuissa Ylellä

Virta vaatii Rydmania yksilöimään väitteensä.

– En ole yrittänyt väittää, että kattojärjestöjä ei olisi olemassa. Olen vain sanoittanut sitä, että näin suuria summia on mahdotonta leikata ilman, että se osuu järjestökenttään laajemmin sekä suomalaisten mahdollisuuteen saada apua, turvaa ja tukea, Virta kirjoittaa tiedotteessa.

Rydman vastaa

Rydman kommentoi asiaa eduskunnassa tänään. Rydmanin mukaan ensimmäinen asia, josta Virta ei puhu totta, ovat listat siitä, mistä hallitus leikkaa, kun se leikkaa sotejärjestöjen rahoitusta.

Rydman sanoo, että hallitus on päättänyt vasta määrärahojen tasosta eli ei vielä siitä, miten määrärahat jaetaan. Hänen mukaansa tässä vaiheessa tehdään uudet avustuskriteerit.