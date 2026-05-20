Biohakkeroinnin suosio on kasvanut etenkin Euroopan markkinoilla.
Tietokirjailija ja biohakkeri Teemu Arina on yksi suomalaisista edelläkävijöistä biohakkeroinnissa.
Biohakkerointi on noussut marginaalista valtavirtaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yksi selittävistä tekijöistä suosion nousuun löytyy ihmisten kiinnostuksesta omaa hyvinvointiaan kohtaan.
Aihealueen ympärillä liikkuu myös suuret summat rahaa.
Biohakkeroinnin eli terveyden optimoinnin maailmanlaajuisen suosion kasvun on arviotu viisinkertaistuvan seuraavien viiden vuoden aikana reiluun 174 miljardiin euroon.
Arinan mukaan Eurooppa on yksi johtavista markkina-alueista ja hänen mukaansa noin 30 prosenttia kasvusta on Euroopassa.
– Meillä on tullut varsinkin viime vuosina varsinaisia läpimurtoja siinä, mitä liittyy ikääntymisen mekanismeihin ja niiden estämiseen. Minä näen sen myös niin, että sosiaalinen media on iso katalyytti, Arina kertoo.
