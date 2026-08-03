Laulaja Phil Collins kamppaili alkoholiongelman kanssa vuosia. Elämä oli päättyä ikävästi, kun hän joutui alkoholin vuoksi seitsemäksi kuukaudeksi tehohoitoon ja sairaalaan.

Laulaja Phil Collins, 75, muistelee sydäntä särkevää hetkeä ajalta, jolloin hän kärsi alkoholiongelmasta.

Huhtikuussa 2024 Phil makasi tajuttomana sveitsiläisessä sairaalassa runsaan alkoholinkäytön vuoksi.

Hänen pitkäaikainen managerinsa soitti tähden viidelle lapselle, Lilylle, Joelylle, Simonille, Nicolasille ja Matthew’lle, ja pyysi heitä tulemaan isänsä luo. Heidän piti päättää, jatketaanko Philin ruumiintoimintojen ylläpitämistä vai ei.

– Munuaiseni ja muut elimeni olivat pettämässä. Ihmiset tulivat hyvästelemään minut, Phil kertoo.

Hän ei kuitenkaan itse muista lapsiensa tulleen luokseen, eikä hänellä ollut muutenkaan hajua maailmanmenosta.

– He olivat kaikki huolissaan siitä, etteivät enää näkisi minua. Kaikki olisi voinut mennä kauhealla tavalla pieleen, hän muistelee.