Sebastien Ogierin raju ulosajo Suomen MM-rallissa nostaa esiin ison kysymyksen.

Aikooko yhdeksän kertaa maailmanmestaruuden voittanut ranskalaisässä vielä ajaa tällä kaudella ja jahdata kymmenettä historiallista titteliään?

Voitto olisi pitänyt Ogierin tiukasti kiinni mestaruustaistossa. Mutta nyt hän on MM-sarjassa viidentenä peräti 62 pistettä Elfyn Evansia perässä, kun kalenterissa on enää neljä osakilpailua jäljellä.

Lievän aivotärähdyksen ulosajossaan saanut Ogier pääsi pois sairaalasta sunnuntaiaamuna ja matkusti saman tien kotiinsa Saksaan. Kuntonsa puolesta hän siis todennäköisesti pystyisi ajamaan loppukauden ralleissa.

MTV Urheilu kysyi Toyotan tallipäälliköltä Jari-Matti Latvalalta, uskooko hän Ogierin vielä ajavan loppukaudella.

– Jos hän olisi onnistunut täällä Suomessa, niin tiedän, että hän olisi varmastikin ajanut kaikki kilpailut, Latvala sanoi.

– Hänellä oli jonkinlainen aivotärähdys, mutta onko hänellä vielä motivaatiota ja paloa ajaa. Sitä hän joutuu varmasti vähän miettimään.

Seuraavaksi ajettavan Paraguayn MM-rallin osallistujalista julkaistaan myöhemmin maanantaina. Latvala ei kommentoinut sitä, löytyykö Ogierin nimi listasta.

– En uskalla sanoa tässä vaiheessa mitään, koska en ole kerennyt keskustelemaan hänen kanssaan. Varmasti hän ajaa tänä vuonna vielä jonkun kilpailun, se on selvä, Latvala kertoi.

Latvala kilpaili itse voitokkaasti Suomen MM-rallissa. Konkarikuljettaja oli Rally2-autojen luokan ykkönen.