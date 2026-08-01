Suomen intressien kannalta ei ole välttämättä järkevää vaatia Espanjan eristämistä Ceutan tilanteen vuoksi, sanoo Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
Teivaisen mukaan Suomessa on historian saatossa jouduttu miettimään, saammeko apua esimerkiksi sotatilanteessa.
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Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) kertoi eilen viestipalvelu X:ssä, että hän kannattaa Espanjan Schengen-sopimuksen keskeyttämisestä.
Espanjan Ceutan alueelle saapui tällä viikolla Marokosta noin 60 000 siirtolaista, joista suurin osa on palannut takaisin.