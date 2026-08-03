Ukraina on tänä aamuna jatkanut iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin.
Venäläisen verkkokauppajätti Wildberriesin logistiikkakeskus syttyi tuleen ja vaurioitui drooni-iskussa Vladimirin alueella maanantaina, kertoo uutistoimisto TASS kuvernöörin antamiin tietoihin viitaten.
Vladimirin alue sijaitsee noin 130 kilometrin päässä maan pääkaupungista Moskovasta koilliseen.
Ukrainalaisen Kyiv Independent -lehden mukaan Wildberries on itse vahvistanut iskun Telegram-viestipalvelussa.
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Hrjastovon kaupungissa sijaitsevan varaston henkilökunta evakuoitiin. Kahden henkilön kerrotaan loukkaantuneen lievästi.
Myös Hrjastovon asukkaat ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia ja videoita, joissa keskuksen yllä näkyy paksua savua.
Wildberriesin varastot eri puolilla Venäjää ovat olleet Ukrainan kohteina jo yli kaksi viikkoa.
Venäjä kertoi uhreista ja iskuista
Venäjän miehittämän Krimin kuvernööri Sergei Aksjonov kertoi myös maanantaina, että kolme henkilöä oli kuollut ja kaksi haavoittunut "vihollisen hyökkäyksessä" Krimille.