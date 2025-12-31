Helsinkiin on satanut ensilumi.
Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että Helsingin Kaisaniemen havaintoasemalla mitattiin tänä aamuna kolme senttimetriä lunta.
Ensilumi katsotaan sataneeksi, kun maassa on ensimmäisen kerran ehjä, vähintään sentin paksuinen lumikerros talviaikana kahdeksalta aamulla, kertoo Foreca.
Kyseessä on havaintoaseman viidenneksi myöhäisin ajankohta ensilumelle. Esimerkiksi vuonna 2021 ensilumi satoi vasta tammikuun kolmantena päivänä.
Laajoissa osissa Suomea oli tänä vuonna lumeton joulu, mutta sen jälkeen lunta on satanut moniin osiin maata. Tänään idässä tulee paikoin lumisateita.