Helsinki-Vantaalle on annettu hälytys suuresta ilmaliikenneonnettomuudesta, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.
Lentoasemantielle Vantaalle on lähetetty 15 pelastuslaitoksen yksikköä.
Hälytys tuli vähän ennen iltakymmentä tänään tiistaina.
Pelastuslaitos kertoi kello 22.15 MTV Uutisille tiedottavansa asiasta tarkemmin pian.
Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo Iltalehdelle, että Finnairin käsityksen mukaan joku Oslo–Helsinki-lennon AY916 matkustajista oli havainnut savua koneen laskutelineiden alueella, kun matkustajat poistuivat koneesta.
Lento AY916 laskeutui kentälle normaalisti.
– Pelastuslaitos kävi paikalla varmistamassa tilanteen, Tallqvist kommentoi IL:lle.
