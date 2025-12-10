MTV Uutiset kertoi viime viikolla, kuinka saksalainen viulisti Carolin Widmann ei päässyt lennolle viulukotelonsa kanssa. Muusikkojen liiton mukaan vastaavia tilanteita on esiintynyt Helsinki-Vantaalla useita.
Muusikkojen liiton mukaan Helsinki-Vantaalla on ollut useita tapauksia, joissa muusikoilta on estetty pienten soittimien vieminen matkustamoon, vaikka ne hyväksytään muilla Euroopan lentokentillä.
Helsinki-Vantaan lentokentällä sattui viime viikolla tilanne, jossa saksalaisviulusti Carolin Widmann ei päässyt lennolle viulukotelonsa kanssa.
Viulustin mukaan hänelle kerrottiin, että viulukotelo ylitti käsimatkatavaroille asetetut mitat. Widmann kertoo, että hän oli palaamassa kotiinsa Lufthansan lennolla.
Lopulta Widman joutui kuljettamaan viulunsa ilman koteloa Helsingistä Leipzigiin. Muusikkojen liiton mukaan kyseessä oli 2,5 miljoonan euron arvoinen Guadagnini-viulu.
Myöhemmin myös Helsingin barokkiorkesterin toiminnanjohtaja Anna Karvonen kertoi MTV Uutisille, että heillä on ollut marraskuun alussa samanlainen ei-toivottu tilanne Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Kahdelta viulistilta kiellettiin soittimen ottaminen käsimatkatavaroihin viulukotelon koon takia. Myös heidän lentoyhtiönään oli Lufthansa.
Käytäntö sekava?
Liiton mukaan ongelma on keskittynyt nimenomaan Helsinki-Vantaalle ja Airpro Oy:n Lufthansan maahuolintapalveluihin.