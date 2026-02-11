Helsingin Rautatientorin metroasemalla on tapahtunut henkilövahinko.
Pelastuslaitos tiedotti kello 10 jälkeen, että Helsingin päärautatieasemalla oli käynnissä pelastustehtävä usean pelastusyksikön voimin.
Helsingin seudun liikenteen HSL:n mukaan metroliikenne Helsingin yliopiston ja Ruoholahden asemien välillä on keskeytetty.
Pelastuslaitoksen henkilökuntaa ja ambulanssi Helsingin päärautatieasemalla keskiviikkona.Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto
Pelastustehtävä johtui metroasemalla tapahtuneesta henkilövahingosta. Vastuu tiedottamisessa on siirtynyt pelastuslaitokselta poliisille.
Helsingin poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan MTV Uutisille, että henkilövahinko on tapahtunut metroaseman laiturialueella. Poliisi ei vielä tiedota asiasta enempää, eikä kommentoi liittyykö asiaan useampia henkilöitä.