Huippuviulisti kyynelissä Helsinki-Vantaalla saamansa kohtelun takia – muillakin muusikoilla karuja kokemuksia Kuvituskuva. Kaisa Siren / All Over Press Finland Julkaistu 53 minuuttia sitten Jukka Auramies jukka.auramies@mtv.fi Auramies Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi Viulistit kritisoivat Helsinki-Vantaan lentokentällä tapahtuneita ongelmatilanteita Lufthansan lennoille lähdettäessä. Saksalainen viulisti Carolin Widmann kritisoi Helsinki-Vantaan lentoasemalla hiljattain sattunutta tilannetta. Widmann kertoo Instagramissa, että ensimmäistä kertaa elämässään häntä ei oltu päästetty viulukotelon kanssa lennolle. Widmann kertoo, että hän oli palaamassa kotiinsa Lufthansan lennolla Espoossa pidetyn konsertin jälkeen. Mukanaan Widmannilla oli vuonna 1782 valmistettu arvoviulu. – Minulle kerrottiin lähtöselvityksessä, että viulukoteloni ylittää käsimatkatavaroille asetetut mitat. Widmann toteaa, että koskaan aiemmin hänellä ei ole ollut ongelmia viulukotelonsa mittojen kanssa Lufthansan lennoilla. Hän kertoo tekevänsä noin 60 lentomatkaa vuosittain, joista valtaosan juuri Lufthansan lennoilla. Widmann kritisoi maahuolinta- ja matkustajapalveluita tuottavaa Airpro -yhtiötä joustamattomuudesta. – Minun oli tehtävä jotain uskomatonta. Minun oli kirjattava tyhjä viulukoteloni ylimääräiseksi matkatavaraksi. Minun oli matkattava viulu pois kotelostaan otettuna Helsingistä Frankfurtin kautta Leipzigiin.





Widmann kertoo kyynelteen valuneen hänen poskiaan pitkin, kun hän oli yrittänyt suojella arvoviulua.

– Olin aivan shokissa järjettömistä "säännöistä", joita sovelletaan brutaalisti näköjään vain Helsingin lentoasemalla. Otin arvokkaan viulun kotelostaan, käärin sen paitaani ja kannoin sen turvatarkastuksen läpi koneeseen.

Widmann kertoo pitäneensä viuluaan käsissään koko lennon ajan.

Ei yksittäinen tapaus

Helsingin barokkiorkesterin toiminnanjohtaja Anna Karvonen kertoo MTV Uutisille, että heillä on ollut marraskuun alussa samanlainen ei-toivottu tilanne Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kyse oli myös silloin Lufthansan lennosta, mutta tällä kertaa Georgiaan.

Kahdelta viulistilta kiellettiin soittimen ottaminen käsimatkatavaroihin viulukotelon koon takia.

Karvosen mukaan maahuolinta- ja matkustajapalveluita tuottava Airpro viivytteli kentällä tapausta käsiteltäessä niin, että pääsy alkuperäiselle lennolle ehti sulkeutua.

Kummallekin soittajalle jouduttiin hankkimaan uusi lentolippu seuraavalle päivälle. Karvosen mukaan tästä aiheutui orkesterille iso taloudellinen haitta.

Karvosen mukaan asiakaspalvelija kertoi päättävänsä viuluun liittyvästä asiasta itse. Karvonen kritisoi, että asiakaspalvelijan olisi pitänyt olla yhteydessä koneen kapteeniin, joka EU:n ilmailulain mukaan päättää, mitä koneeseen saa tuoda ja mitä ei.

Orkesterin muut soittajat kertoivat Karvoselle keskustelleensa koneessa asiasta kapteenin kanssa. Kapteenin mukaan viulistien olisi ilman muuta pitänyt päästä kyytiin, etenkin kun kone ei ollut täynnä.

Nyt viulisteille oli ehdotettu, että he olisivat hankkineet soittimelle erilliset liput, niin sanotut sellopaikat, joita oli orkesterin sellistien soittimilla. Ongelmana vain on, ettei niitä voinut hankkia enää kentältä, vaan ne olisi pitänyt hankkia varauksen yhteydessä.

Viulukotelo on niin pieni, ettei se pysyisi muutenkaan omalla paikallaan vaan voi pudota vaikka lattialle, Karvonen muistuttaa.

– En tiedä mitään muuta ammattikuntaa, jossa pakotetaan arvotavaroiden laitto sellaiseen tilaan muutaman sentin takia, hän kritisoi.

Karvosen mukaan kyse on viulistien kohdalla korvaamattomista arvotavaroista. Jos niitä säilyttää saksalaisviulistin tapaan ilman koteloa, mikään vakuutus ei riitä korvaamaan vahinkoja, jos soittimelle käy jotain.

– Selkeää syrjintää ammatin takia, Karvonen sanoo.

Karvonen kertoo selvittävänsä selvittää tapausta vielä Lufthansan kanssa, mutta hänen syyttävä sormensa kohdistuu Finavian tytäryhtiöön, AirProhon.

Finavia: Matkatavaroiden kuljettamisesta vastaavat lentoyhtiöt

Finavian viestintäpäällikkö Elina Suominen kertoo MTV Uutisille, että matkatavaroiden kuljettamisesta vastaavat aina lentoyhtiöt.

– Huolintayhtiöt, jotka toimivat esimerkiksi lähtöselvityksessä lentoyhtiön palveluntuottajina, toimivat lentoyhtiön antamien ohjeiden ja linjausten mukaan.

Suominen kertoo, että lisätietoja matkatavaroiden kuljettamiseen liittyvistä säännöistä kannattaa kysyä suoraan lentoyhtiöltä.

Viulumusiikin professori: "Olisin ostanut uuden lentolipun"

MTV Uutiset pyysi asiaan kommenttia myös viulutaiteilija ja Sibelius-Akatemian viulumusiikin professori Réka Szilvaylta.

Szilvay toteaa, että hän ei ole perehtynyt Widmannin kokemaan tapaukseen tarkemmin. Szilvay arvelee, että hän olisi tilanteessa ostanut todennäköisesti uuden lentolipun vaihtoehtoiselta reitiltä toiselta lentoyhtiöltä, mikäli hän olisi joutunut tekemään viululleen kuten Widmann.

– Ihan järkyttävää, että Carolin on joutunut kuljettamaan arvoviuluaan ilman suojaavaa koteloa. Sille voi käydä mitä vain – pienenkin kolahduksen tai ilmastoinnin seurauksena soitin voi vaikka haljeta. Siksi viulukoteloissa on muun muassa kosteuslaite, joka pitää kosteusvaihteluille muutenkin herkkiä soittimia tasapainossa.

Szilvay kertoo, että myös hän on matkustaessa joutunut perustelemaan, miksi viulu koteloineen on otettava käsimatkatavaroihin. Hän kertoo myös hankkineensa pienemmän viulukotelon, jotta se sopisi lentomatkustamoon tai käsitavaratilaan.