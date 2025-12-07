Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan uudeksi kirkkoherraksi eli tuomiorovastiksi on valittu Päivi Vähäkangas.
Helsingin seurakuntayhtymä kertoi sunnuntai-iltana, että Päivi Vähäkangas voitti kilpakumppaninsa selkeällä erolla.
Hän keräsi vaalissa 636 ääntä, kun taas toiseksi jäänyt Mari Mattsson sai 355 ääntä ja kolmanneksi jäänyt Kari Kanala 338 ääntä.
Vähäkangas on koulutukseltaan teologian tohtori, ja hän on toiminut Munkkiniemen seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2021.
Helsingin piispan Teemu Laajasalon on julkisuudessa syytetty yrittäneen pedata tuomiorovastin paikkaa myös tosi-tv:ssä esiintyneelle Kanalalle. Laajasalo on torjunut väitteet.
Seurakuntalaiset valitsivat kirkkoherran suoralla vaalitavalla. Ääniä annettiin yhteensä 1 332. Äänestysprosentti vaalissa oli 5,3.
Suunnitelmien mukaan Vähäkangas aloittaa virassaan 1.4.2026, kun tuomiorovasti Marja Heltelä jää eläkkeelle.