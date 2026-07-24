Ennen mökille tai muulle lomareissulle lähtemistä, kannattaa kotona suorittaa hieman käytännön valmisteluja. Muutoin loman aikana saattaa koti alkaa haista ikävälle.

Ennen lomalle lähtöä on monta asiaa muistettavana, kuten siirtää kenties postit mökille ja hoitaa kukille kastelija, mutta yksi pieni juttu kylpyhuoneessa saattaa monelta unohtua. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry muistuttaa tiedotteessaan, kuinka pitää ikävät hajut loitolla poissaolon aikana.

Tiedotteessa vinkataan, että lattiakaivojen vesilukossa oleva pieni vesimäärä estää hyvinkin epämiellyttävien viemärikaasujen pääsyn huonetilaan. Näin lomalta palaajaa ei odota kotona haiseva yllätys. Ennen pitkää poissaoloa onkin kannattavaa sopia vaikkapa naapurin kanssa kodin pesualtaiden ja lattiakaivojen vesilukkojen ajoittaisesta kastelusta.

Viemäripisteiden käyttö pitää vesimäärän normaalisti riittävänä, mutta kun pesualtaat ja lattiakaivot ovat käyttämättömiä esimerkiksi loman aikana, vesi haihtuu vesilukoista ajan myötä. Veden haihtuminen nopeutuu lämpimällä kelillä. Myös lattialämmitys nopeuttaa haihtumista.

Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä selittää tiedotteessa, että viemärikaasut leviävät huonetiloihin, kun vesilukko kuivuu.

– Hajuhaitat on helppo välttää lorauttamalla vettä viemäripisteisiin aika ajoin. Sen sijaan vanhan kansan vinkki, jossa ruokaöljyä lisätään vesilukkoon, kannattaa unohtaa. Viemäriin ei saa laskea öljyä eikä muitakaan rasvoja, sillä ne tukkivat viemärit ja kuormittavat jäteveden puhdistusta.