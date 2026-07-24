Trumpin ja Zelenskyin kerrotaan tapaavan 28. heinäkuuta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin on määrä tavata Washingtonissa tiistaina, Valkoisen talon virkamies kertoi perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.
Ukrainalaislähde kertoo Reutersille, että Zelenskyi oli kiinnostunut matkaamaan Yhdysvaltoihin, mutta hänen tiiminsä odottaa Valkoiselta talolta virallista vahvistusta Trumpin aikataulusta.
Zelenskyin edustajat eivät vastanneet saman tien Reutersin kommenttipyyntöön suunnitellusta tapaamisesta.
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Juttua päivitetty24.7.26 klo 16.46.