Vaikeaa kautta ajanut Tuukka Taponen säväytti Unkarin F3-kilpailun aika-ajoissa, kun suomalainen viiletti paalupaikalle.
Taponen ajoi ykkösruutuun neljän sadasosan erolla. Paalupaikka on Taposelle F3-uralla ensimmäinen.
Sprinttikilpailu on ohjelmassa lauantaina kello 11 ja sunnuntain osakilpailu 11.30.
Täysin puskista onnistuminen ei tullut, sillä Taponen oli viime viikonloppuna Belgian Spassa aika-ajon toinen.
Taponen on F3-sarjan kokonaiskilpailussa sijalla 14. Hän on saavuttanut kuudesta kisaviikonlopusta 28 pistettä.