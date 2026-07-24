Charles Leclerc ajoi nopeimman ajan formula ykkösten Unkarin gp:n ensimmäisissä vapaissa harjoituksissa.
Max Verstappen oli toinen 0,484 sekuntia Ferrari-kuskia perässä. Yhdysvaltalaiskuski Colton Herta korvasi Cadillacilla Suomen Valtteri Bottaksen ensimmäisissä harjoituksissa.
Cadillacin kolmoskuski Herta sijoittui 20:nneksi eli kolmanneksi viimeiseksi. Cadillacin Sergio Perez pyristeli sijalle 18 reilun sekunnin nopeammalla ajalla Hertasta.
Unkarin gp:n 2. harjoitukset käydään perjantaina kello 18 alkaen.