Jouluisen ruoanlaiton yhteydessä voi erehtyä tekemään virheen, josta koituu seurauksia lompakolle.

Moni paistaa kinkun joulupöytään, mutta joulukiireissäkin kannattaa muistaa, miten kinkkurasvan ja muidenkin rasvojen kanssa tulee menetellä.

Viemäriin joutuessaan ja siellä jäähtyessään kinkkurasva nimittäin kovettuu ja tukkii putket. Lopputuloksena on viemäri, joka vetää huonosti, ja putket, jotka ovat tukossa.

Tilannetta ei loppujen lopuksi ei pelasta kuin putkimiehen kotikäynti kalliilla pyhätaksalla.

– Ruoanlaitossa käytettävät rasvat eivät kuulu viemäriin. Kun rasva jäähtyy, se paakkuuntuu putkien seinämiin ja käännöskohtiin. Veteen liukenematon rasva alkaa kerätä itseensä wc-paperia, ruoantähteitä ja muuta kiinteää likaa. Kun lika padottuu, syntyy tukoksia, selittää Tapio Aaltonen viemäriputkia valmistavan Geberitin tuotepäällikkö tiedotteessa.