Mistä tietää, että ilmanvaihto kotona on pielessä? Näillä vinkeillä voit testata asian itse.

Asumismukavuus ja ilmanvaihdon puutteet korostuvat etenkin kesäisin. Jokainen voi itse arvioida oman kotinsa ilmanvaihdon toimivuutta, mutta ongelmien korjaamisesta kuitenkin vastaa ammattilainen.

IV-huoltohenkilö Joni Toivasen mukaan ilmanvaihdon puutteet huomaa esimerkiksi sisäilman laadussa.

– Jos tuloilma on lämmintä eikä sekoitu huoneilmaan, ilma tuntuu raskaalta. Jos suodattimia ei ole vaihdettu vuosiin, ilmaa ei yksinkertaisesti tule, Toivanen kodin huoltopalvelu Markusta kertoo.

Suodattimien vaihtoväli riippuu asuinympäristöstä

Vilkkaiden teiden varsilla ilmanvaihtosuodattimet kannattaa ammattilaisten mukaan vaihtaa usean kerran vuodessa, kun taas maaseudulla riittää usein harvempi vaihtoväli.

– Varsinkin keväällä katupöly ja siitepöly tukkivat suodattimet nopeasti, muistuttaa IV-huoltohenkilö Joni Kukkonen.

Kodin sisustus vaikuttaa myös siihen, miten usein suodattimet kaipaavat vaihtoa.

– Mitä enemmän kodissa on pehmeitä pintoja ja tekstiilejä, sitä enemmän pölyä kertyy suodattimiin, sanoo Toivanen.

Näin tunnistat ilmanvaihdon puutteet

Ilmanvaihdon ongelmat voi tunnistaa myös itse muutamista merkeistä.

– Sen huomaa ulko-ovesta, tai kun avaa ikkunaa, sieltä voi puhaltaa sisälle päin. Jos poistoilmasuodatin menee tukkoon, niin esimerkiksi kylpyhuoneessa suihkussa käydessä peilikaapin huurre ei poistu tietyssä ajassa, vaan kosteus pysyy siellä pitkään, Toivanen huomauttaa.

Poistoilmanvaihdon toimivuutta voi testata yksinkertaisesti painamalla paperin kylpyhuoneen poistoventtiiliin – jos paperi pysyy kiinni, poisto toimii.