Suomen mäkihyppymaajoukkueen ex-päävalmentaja Kari Pätäri on kuollut. Vuonna 1961 syntynyt Pätäri toimi tehtävässä vuosina 1998-1999.

Hiihtoliiton huippu-urheilujohtaja Petter Kukkonen kommentoi asiaa ensin Iltalehdelle ja vahvistaa suru-uutisen myös MTV Urheilulle.

Juniorien eteen talkootyötäkin paljon uurastanut Pätäri työskenteli päävalmentajuuden jälkeen liiton valmennus- ja koulutuspäällikkönä sekä mäkihypyssä että yhdistetyssä.

Viimeiset vuotensa Pätäri työskenteli Sotkamon liikuntapalveluiden parissa.