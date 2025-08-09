Huolimaton käyttö tulee kalliiksi: Joka kodin vakiovaruste voi aiheuttaa kymppitonnien laskun

Käsisuihkun huolimaton käyttö voi aiheuttaa jopa kymppitonnien vahingot, varoittaa vakuutusyhtiö.
Liki jokaisesta suomalaiskodista löytynee käsisuihku eli bideesuihku. Suomalaisvessojen vakiovarusteen yleisyys heijastelee myös vakuutustilastoihin.
Pohjola Vakuutus kertoo tiedotteessaan vastaanottavansa nimittäin vuosittain kymmeniä vahinkoilmoituksia, joissa kerrotaan käsisuihkun tuhonneen omaisuutta.
Laadultaan vahingot vaihtelevat, mutta vakuutusyhtiön mukaan suurimmat kustannukset nousevat jopa noin 30 000 euroon.
– Käsisuihku, kuten muutkin vesikalusteet, sisältää aina riskin vuotoihin ja vesivahinkoihin, muistuttaa Pohjola Vakuutuksen omaisuusvakuuttamisen korvauspäällikkö Sini Kujala tiedotteessa.
Vuotovahingoissa taustalla on Kujalan mukaan usein esimerkiksi käsisuihkun tai sen liitosten vaurioita tai se, että suihku on jäänyt vahingossa valumaan.
– Käsisuihkujen asentamisessa kannattaa olla tarkkana, ja kun suihku alkaa olla käyttöikänsä päässä, ei uuteen vaihtamisessa kannata säästää.
"Loputtomalla vesivarannolla varustettu vesipyssy"
Vahinkoilmoitusten mukaan vahinkoja on sattunut esimerkiksi lasten leikeissä, kun käsisuihkulla on vaikkapa suihkuteltu vessan ulkopuolelle tai ei-märkäeristetyn vessan sisätiloja ja kalusteita.
Vahingot voivatkin olla suuria eritoten tiloissa, joita ei ole märkäeristetty.
– Käsisuihkuhan on melkeinpä loputtomalla vesivarannolla varustettu vesipyssy, joten leikkien lomassa sattuvat vahingot ovat ymmärrettäviä, sanoo Kujala.
Lasten kanssa kannattaa kuitenkin käydä läpi, että vesileikeille otollisemmat paikat ovat muualla kuin sisätiloissa.
Vessassa muitakin rahasyöppöjä: "Yhtä hyvin voisi pudotella satalappusia pöntöstä"
Vessatilat voivat koitua muillakin tavoin rahareiäksi.
Olemme aiemmin kertoneet, että esimerkiksi vuotava wc-pönttö voi aiheuttaa loven lompakkoon.
– Viattoman oloinen vuoto wc-istuimessa voi kuluttaa vettä jopa 33 000 litraa kuukaudessa, vuotava hana 1 200 litraa kuukaudessa. Yhtä hyvin asukas voisi pudotella satalappusia pöntöstä alas, sillä vuotavien vesikalusteiden tuoma lisämaksu vesilaskuun vuositasolla voi olla yli tuhatkin euroa, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen totesi tiedotteessa vuonna 2022.
