Ihminen joutui sairaalaan Tyrnävällä Pohjois-Pohjanmaalla muovin kärähdettyä mikrossa.
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos sai iltapäivällä puoli viiden tienoilla hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Tyrnävän Museotielle.
Asunnossa oli hälytyksen perusteella savua ja ihminen makasi lattialla.
Paikalle ensimmäisenä tulleet kotihoitajat saivat pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan raahatuksi ihmisen ulos maton avulla. He myös huomasivat savun tulevan mikroaaltouunissa kärähtäneestä muovista.
Pelastuslaitos varmisti, ettei kohteessa ole paloa, savutuuletti rakennuksen ja avusti ensihoitoa tuupertuneen hoitotoimissa. Hänet kuljetettiin jatkohoitoon sairaalaan.