Yhdysvalloissa tuomari on määrännyt, että perinteikkään Kennedy Center -kulttuurilaitoksen täytyy poistaa nimestään maininta presidentti Donald Trumpista.
Tuomari katsoo, että Trumpin nimen lisääminen keskuksen nimeen oli tehty laittomasti. Hänen mukaansa keskuksen hallitus oli ylittänyt lakisääteiset oikeutensa.
Keskus rakennettiin eläväksi muistomerkiksi surmatulle presidentti John. F. Kennedylle.
Trump erotti viime vuonna keskuksen hallituksen, nimitti uuden ja tuli itse valituksi puheenjohtajaksi. Joulukuussa hallitus päätti lisätä Trumpin nimen osaksi keskuksen nimeä.