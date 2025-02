Kotisynnyttäjät järkyttyivät vauvakuolemista: "Ajatukset ovat perheiden kanssa"

Perhelähtöisten synnytysten järjestössä toivotaan parempaa vuoropuhelua kotisynnyttäjien ja julkisen terveydenhuollon välille.

Yle uutisoi tänään tietoihinsa pohjautuen, että useita kotona synnytettyjä vauvoja on kuollut Uudellamaalla reilun vuoden aikana. Valvirasta vahvistetaan MTV Uutisille tiedot osittain.

– Meillä on tieto, että kotisynnytyksessä on kuollut joitakin lapsia Suomessa. En pysty vahvistamaan, missä paikassa, mutta Suomessa on yleisesti joitakin tällaisia tapauksia ollut, kertoo Valviran johtava asiantuntija Leena Kinnunen MTV:lle.

Valvirasta ei myöskään kerrota, kuinka paljon vauvoja on kuollut reilun vuoden aikana kotisynnytykseen.

– Nämä ovat salassa pidettäviä tietoja, toteaa Kinnunen.

Perhelähtöisen synnytyskulttuurin puolestapuhujaksi profiloituneessa Aktiivinen synnytys ry:ssä on järkytytty vauvakuolemista.

– Totta kai tunnelmat ovat järkyttyneet. Meidän ajatuksemme ovat perheiden kanssa. Ajattelen niin, että heille pitää suoda nyt kaikki rauha ja yksityisyys. Nämä tilanteet täytyy tutkia niiden edellyttämällä tavalla, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Havu Härmä.

Valvirasta kerrotaan MTV:lle, että vauvojen kuolintapausten lisäksi tietoa on saatu kotisynnytyksistä tapahtuneista lapsen henkeä uhanneista tilanteista.

– Yleisimmin olemme saaneet tiedon sairaalasta, jonne on siirretty jatkohoitoon joko äiti ja lapsi tai molemmat. Ilmoituksen on tavallisimmin tehnyt terveydenhuollon ammattihenkilö, kuten lääkäri. Tietoa on tullut myös yksityishenkilöiden kautta, sanoo johtava asiantuntija Kinnunen.

Poliisi on tietoinen kuolintapauksista ja tutkii niitä tiettävästi kuolemansyyntutkintana.

Lue myös: Kotisynnytykset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti

Synnytysyhdistys huolissaan "negatiivisesta uutisoinnista"

Aktiivinen synnytys ry:ssä ollaan huolissaan, vaikuttaako uutisointi vauvakuolemista ja vaarallisista tilanteista yleiseen suhtautumiseen kotisynnytystä kohtaan.

– Kotisynnyttäjissä voi olla huolta, lisääkö negatiiviseksi koettu uutisointi heidän terveydenhuollossa kohtaamaansa tuomitsemista ja syytöksiä. Saavatko he kaipaamansa tuen ja avun nyt omille synnytysmatkoilleen, miettii puheenjohtaja Havu Härmä.

Yhdistyksellä ei ole Härmän mukaan tietoa, mitkä asiat ovat epäonnistuneet vauvojen kuolemiin johtaneissa kotisynnytyksissä.

– Meillä ei ole tapauksista tietoa, eikä myöskään mahdollisuutta kommentoida yksittäistapauksia. Kotisynnytys on hyvin marginaalinen ja herkkä asia. Kotisynnytys on Uudellamaallakin niin marginaalista, että kyse on yksittäisistä perheistä ja heidän yksityisyydestään.

Yhdistyksessä ajatellaan, että nykyistä parempi yhteistyö julkisen terveydenhuollon kanssa parantaisi kotisynnytysten turvallisuutta.

– Vuoropuhelussa voitaisiin kehittää yhteisiä käytäntöjä. Myös synnytyssairaaloiden turvallisuuden ja hoidon jatkuvuuden kehittäminen lisää kotisynnytysten turvallisuutta. Silloin kotisynnyttäjät voisivat tuntea olonsa tervetulleeksi ja kunnioitetuksi julkisessa terveydenhuollossa.

– Synnyttäjät eivät kokisi tuomitsemista ja pelkoa siitä, että kotisynnytystä ei uskalla ottaa edes puheeksi, sanoo Härmä.

Yksi tapa lisätä kotisynnytysten turvallisuutta voisi olla Härmän mukaan niiden toteuttaminen lähellä sairaalaa.

– Se on suositeltavaa kotisynnytyksen turvallisuuden kannalta. En voi kuitenkaan ottaa kantaa, että millainen etäisyys sairaalaan arvioitaisiin turvalliseksi. Varmasti se riippuu hyvin paljon synnyttäjän, perheen ja kotikätilön tilanteesta.

Lue myös: Näistä syistä äidit kuolevat Suomessa synnytykseen

Kotisynnytysten määrät ovat yli kymmenkertaistuneet 2000-luvun alusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kirjasi vuonna 2023 kotisynnytyksiä 147, kun 2010-luvun alussa synnytyksiä oli vuodessa ainoastaan yli kymmenen.

Aktiivinen synnytys ry:n mukaan kotisynnytysten suosio voi kertoa, siitä että synnytyssairaalat koetaan suuriksi ja laitosmaisiksi jättiyksiköiksi.

Valvirasta ei siis vielä kerrota vauvojen kuolinsyistä kotisynnytyksissä viimeisen vuoden ajalta, mutta jonkinlainen yleisluontoinen koonti tilanteesta saatetaan myöhemmin julkaista.

– Ehkä sitten katsotaan myöhemmin, pystytäänkö yleisellä tasolla toteamaan, onko kotisynnytyksissä toistunut jokin virhe, sanoo johtava asiantuntija Leena Kinnunen.