Vaarallinen helleaalto on saapumassa Lounais-Eurooppaan.

Euroopassa on jälleen kerran luvassa kuuma viikko, kun helleaalto sukeltaa Espanjan, Portugalin, Etelä-Ranskan ja Italian ylle. Lämpöasteita on monin paikoin yli 40.

MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas varoittaa kuumasta säästä.

– Torstaista ja perjantaista on tulossa pahimmat. Lämpötila on monin paikoin yli 40 astetta ja korkeimmat lukemat voivat olla 45 astetta. Kyseessä on hyvin vaarallinen helleaalto, Mäntykannas kuvailee.

Edes rantalomakohde ei helpota lomalaisia helleaallon kuumuudessa.

– Siellä kääntöpuolena on tosi korkea ilmankosteus. Välimeri on poikkeuksellinen lämmin ja silloin ilma tuntuu jopa pahemmalta kuin yli 40 asteen kuiva helle sisämaassa.

– Vaikka seisoo paikallaan, tulee hiki. Riski lämpöhalvaukselle on iso iltapäivisin, jos viettää pitkiä aikoja ulkona iltapäivällä.

Viikonloppuna helle hellittää hieman, mutta vaikeat sääolosuhteet palaavat Eurooppaan jälleen ensi viikolla.

Espanjalta tuli kansalaisille myös vakava varoitus helleaallosta.

Jos upotus ei näy, voit katsoa sen täältä

– Kyseessä on toiseksi vakavin varoitusluokka käytössä. Oletan, että sieltä saattaa tulla myös korkeimman varoitusluokan ilmoitus, Mäntykannas sanoo.

Lue myös: Jenna Salminen povaa yllättävää käännettä elokuun säähän