MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoo, että helle näyttää jatkuvan ja leviävän laajemmalle Euroopassa.

Pitkittynyt kuumuus on kuivattanut maastoa etenkin eteläisessä Euroopassa sekä Välimeren alueella. Laajoja maastopaloja on raportoitu useasta maasta ja ne ovat levinneet hallitsemattoman tuhoisasti viime päivinä erityisesti Espanjassa ja Ranskassa.

Vain tilapäistä helpotusta

Euroopan lämpötiloja ja maastopalokuvia katsellessa käy ilmi, että tukalaa on.

MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoo, että tilapäistä helpotusta on saatu esimerkiksi Bourdeaux'hun, jonne on tullut tänään selkeästi viileämpää ja hieman kosteampaa ilmaa.

Ilo on kuitenkin lyhytaikainen.

– Kun katsoo viikkoa eteenpäin, tiistaina lämpötilat ponnahtavat taas jo yli kolmenkymmenen ja helle alkaa levitä kohti Espanjaa.

Poudan mukaan tällä hetkellä ollaan lähellä jo viime vuoden ennätyspaloalueen laajuutta siinä, mitä se oli tähän aikaan vuotta.

– Nyt helle näyttää jatkuvan ja jatkuvan ja leviävän laajemmalle.

Länsi- ja Etelä-Saksa näyttää olevan jatkossa eniten uhattuna Ranskan jälkeen.

– Ei kuivuudelle kauheasti loppua näy, se pikemminki leviää kohti itää.

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