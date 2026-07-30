Miten banaanikärpäset saa pidettyä pois keittiöstä? Marttojen asiantuntija antoi neuvonsa.

Monessa kotitaloudessa tuskastellaan tähän aikaan vuodesta banaanikärpästen vuoksi. Jos banaanikärpäsiä ei kuitenkaan vielä ole keittiöön ilmaantunut, kannattaa nyt tehdä toimenpiteitä niiden pois pitämiseksi.

– Voi ryhtyä toimimaan jo ennen kuin niitä näkyy tai näkyy se yksi tai kaksi, niin sitten ehkä voidaan se semmoinen kunnon invaasio vielä ehkäistä, kertoo Marttojen asiantuntija Taru Karonen Huomenta Suomessa.

"Ihan ykkönen"

Miten kärpäset sitten saa pysymään loitolla?

– Ihan ykkönen on tietysti keittiön puhtaana pitäminen. Ja se ei liity pelkästään tietysti banaanikärpäsiin, vaan kannattaa muutenkin pitää siitä huolta, Karonen sanoo.

Käytännössä jos ruokaa tai juomaa kaatuu pinnoille, pyyhitään sotkut heti pois.

– Että se ei ole sellaista houkuttelevaa ravintoa sille banaanikärpäselle.

Myös viemäri kannattaa pitää puhtaana, sillä orgaaninen jäte on Karosen mukaan houkuttelevaa maaperää munimiselle.

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Huuhtele hedelmät

Keittiön puhtaanapidon lisäksi tulee kiinnittää huolta myös siihen, ettei kuskaa kärpäsiä kaupasta kotiinsa. Kärpäset nimittäin munivat hedelmien pinnalle, joten niitä saattaa huomaamattaan tuoda hevi-osastolta kotiinsa.