Puolan ilmapuolustus seurasi yöllä Länsi-Ukrainan yllä lentäneitä ohjuksia, joiden arvioitiin voivan uhata maan ilmatilaa.
Kaakkois-Puolassa Lublinin kaupungissa annettiin yöllä ilmahälytys ilmasta tulleen uhan vuoksi, kertovat puolalaismediat. Hälytys peruttiin muutamaa minuuttia myöhemmin.
Lublin sijaitsee noin 170 kilometriä Varsovasta kaakkoon ja noin 100 kilometrin päässä Ukrainan rajasta.
Puolan asevoimien operatiivinen johtokeskus kertoi viestipalvelu X:ssä maan nostaneen yöllä valmiuttaan Venäjän pitkän kantaman sotilasilmailun poikkeuksellisen vilkkaan toiminnan vuoksi.
Johtokeskuksen mukaan ilmapuolustuksen tutkavalvontajärjestelmät seurasivat Länsi-Ukrainan yllä lentäneitä ohjuksia, joiden arvioitiin voivan muodostaa uhan Puolan ilmatilalle.
Yksi näistä kävi yöllä lähimmillään noin viiden kilometrin päässä Puolan rajasta, mutta kääntyi sen jälkeen takaisin itään, johtokeskus kertoo.
Hieman ennen aamuneljää maan ilmatilassa havaittiin tunnistamaton länteen päin liikkunut kohde. Sitä tunnistamaan lähetettiin F-16-hävittäjä, mutta kohde katosi tutkasta ennen tunnistamista.
Myöhemmin viranomaiset paikansivat esineen todennäköisen putoamispaikan Tarnawa-Kolonian kylän läheltä Lublinin voivodikunnassa.
Lublinin poliisi kertoi X:ssä saaneensa varhain aamulla ilmoituksen voimakkaasta räjähdyksenomaisesta äänestä Tarnawa-Kolonian ja Biskupicen kylien väliseltä alueelta Biłgorajin piirikunnassa.
Poliisin mukaan pellolta, noin kahden kilometrin päästä lähimmistä rakennuksista, löytyi kraatteri sekä tunnistamattoman kohteen osia.
TVN24:n mukaan tapahtumapaikalta löydettiin kraateri, joka oli halkaisijaltaan noin kymmenen metriä.