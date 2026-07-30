Sointu Borg paljastui lahjakkaaksi konserttikanteleen soittajaksi.
Mediapersoona Sointu Borg esitteli somessa yllättävän, aiemmin salatun taitonsa. Hän jakoi Instagram-tililleen videon, jossa soittaa Billie Eilishin CHIHIRO-kappaletta konserttikanteleella.
Borgin taidonnäyte löi hänen someseuraajansa ällikällä. Video on kerännyt lyhyessä ajassa satoja kommentteja.
– So cool! Upein Sointu, laulaja Diandra ihastelee.
– Leija! laulaja Sanni ylistää.
– Hei omg! laulaja Ellinoora hämmästelee.
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